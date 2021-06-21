Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | Güncel

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü.

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

BURSA - Bursa'da sağanak yağış sebebiyle yollar göle döndü. Rögarlar tıkandı, asfalt ve parke taşlı yollar zarar gördü.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle göle dönen Ankara yolunda trafik yoğunluğu görülürken, su birikintileri sürücülerin zor anlar yaşattı. Ekipler, yağış sebebiyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı. Şiddetli yağışta Yıldırım Yediselviler Mahallesi'nde rögarın tıkanmasıyla ara sokaklar dereye döndü. Düşük kotta bulunan bazı evleri ise su bastı. BUSKİ ekipleri tıkanan rögarları açmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalara başladı.

Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur

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