Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
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Bursa'da sağanak yağış etkili oldu

Bursa'da sağanak yağış etkili oldu
02.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:34

Bursa'da iftar saatine dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu.

Bursa'da iftar saatine dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi'nde iftara dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede kara bulutların toplanmasının ardından sağanak yağış başladı. Bir yandan güneş kendini gösterirken, bir yandan ise yağmur şiddetle yağdı. Yağış hafta boyunca Bursa'da etkili olması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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