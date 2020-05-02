Bursa'da sağanak yağış etkili oldu

Bursa'da iftar saatine dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu.

Bursa'da iftar saatine dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Eğitim Mahallesi'nde iftara dakikalar kala sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede kara bulutların toplanmasının ardından sağanak yağış başladı. Bir yandan güneş kendini gösterirken, bir yandan ise yağmur şiddetle yağdı. Yağış hafta boyunca Bursa'da etkili olması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İHA