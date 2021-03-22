BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
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BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu

22.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:08

Bursa'da sağanak ve lodos etkili olduBURSA'da etkili olan sağanak ve lodos nedeniyle pazar yerlerinde çadırlar uçtu, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.

Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu

BURSA'da etkili olan sağanak ve lodos nedeniyle pazar yerlerinde çadırlar uçtu, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü Bursa'da, akşam saatlerine doğru sağanak ve lodos etkili oldu. Aniden bastıran sağanak nedeniyle trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşarken, vatandaşlar ise çareyi otobüs duraklarına sığınmakta buldu. İnegöl ilçesinde ise şiddetli lodosun etkisiyle pazar yerlerindeki çadırlar uçtu, tezgahlar da dağıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yağışların bugünden itibaren 5 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan son değerlendirmelere göre ise Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yarından itibaren, Eskişehir, Bursa, Bilecik ve Kütahya'da karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım çarpması gibi olumsuzluklara ilişkin de vatandaşlar uyarıldı.

BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu
BURSA Bursa'da sağanak ve lodos etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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