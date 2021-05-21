BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
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BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak, Yeşil Dere'nin taşmasına neden oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde etkili olan sağanak, Yeşil Dere'nin taşmasına neden oldu. Derenin taşmasıyla birlikte park halindeki 2 traktör, suyla sürüklendi. AFAD ve Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sağanak nedeniyle kayıp ya da ölen kişinin olmadığı saptandı. Karacabey Belediyesi ve Kızılay tarafından sağanak nedeniyle çadırlarının zarar görmesi sonucu bir düğün salonuna yerleştirilen mevsimlik işçilere yemek ve kıyafet temin edildi. Zarar gören tarım arazileri drone ile havadan görüntülenirken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan hasar tespit çalışmalarına başlandığını belirtti.

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Ali Özkan, "Mevsimlik işçilerimiz var. Her yıl gelen vatandaşlarımız. Burada çadırlarda ikamet ediyorlar. Sağanaktan sıkıntı olunca jandarmanın yardımıyla oradan alındılar. Hamd olsun herhangi bir can kaybımız yok. Bir otel sahibi, oteli işçilere ayırabileceğini söyledi. Şimdi onunla ilgileniyoruz. Çocuklar ve kadınlarımız öncelikli. Şu an korkulacak bir durum söz konusu değil. Can kaybı olmaması en büyük mutluluğumuz. Umuyoruz ki kalıcı hasarlar bırakmış olmasın. Devletimiz zararları karşılayacaktır" dedi.

"BÜTÜN SERMAYEM GİTTİ"

Zarar gören kırsal Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Nedim Güler, "Traktörüm ve 2 adet ilaçlama makinem vardı. Römork vardı. Sağanak hepsini almış götürmüş. Daha yeni buraya geldim, yol kapalıydı. Bütün sermayem gitti. Çocukluğumdan beri edinmiş olduğum sermayem gitti. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Yağmurun sabahtan başladığını belirten Ali İhsan Uysal, "Deredeki su yavaş yavaş yükseldi. Gittikçe çoğaldı. Su geldiği gibi derenin karşı tarafına zarar verdi. Felaket oldu. Eğer dereden gelen su buradan geçseydi köyün yarısı giderdi" diye konuştu.

BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
BURSA'DA SAĞANAK VE DOLU HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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