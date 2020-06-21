Bursa'da sağanak ve dolu (3) DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİBursa genelinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Bursa genelinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İznik, Orhaneli, Keles'in ardından Kestel ilçesindeki kuvvetli sağanak, sel ve taşkınlara sebep oldu. Kestel'de bazı dereler taştı. Tarım arazileri sular altında kalırken, Barakfakih mevkiinde sokak ve caddelerde bulunan araçlar, taşkının etkisiyle sürükledi. Evlerde, arabalarda ve tarım arazilerindeki hasar ise, suların çekilmesinin ardından ortaya çıkacak.

Semih ŞAHİN/BURSA,

Kaynak: DHA