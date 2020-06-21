Bursa'da sağanak ve dolu (2)
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Bursa'da sağanak ve dolu (2)

MAHALLE BEYAZA BÜRÜNDÜBursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak ve dolu (2)
21.06.2020 18:56 | Son Güncelleme: 21.06.2020 19:00

MAHALLE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren yağış nedeniyle kentteki yollar göle döndü. Dolu yağışı özellikle kırsal Sarıağıl Mahallesi'nde etkili oldu. Dolu nedeniyle mahalledeki evlerin çatısı ve sokaklar beyaza büründü. Öte yandan tarladaki ürünler de zarar gördü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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