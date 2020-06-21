Bursa'da sağanak ve dolu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa'da sağanak ve dolu

Bursa'da sağanak ve dolu (4)DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİBursa genelinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

21.06.2020 22:13 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:33

Bursa'da sağanak ve dolu (4)

DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Bursa genelinde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. İznik, Orhaneli, Keles'in ardından Kestel ilçesindeki kuvvetli sağanak, sel ve taşkınlara sebep oldu. Kestel'de bazı dereler taştı. Tarım arazileri sular altında kalırken, Barakfakih mevkiinde sokak ve caddelerde bulunan araçlar, taşkının etkisiyle sürükledi. Evlerde, arabalarda ve tarım arazilerindeki hasar ise, suların çekilmesinin ardından ortaya çıkacak.

SEL VURUNCA VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Bursa'daki sağanak sonrası, kentin pek çok noktasında su baskınları oluştu. Orhangazi ilçesindeki Yeni Sölöz Mahallesi'nde de sağanak, su taşkınlarına neden oldu. Yeni Sölöz Mahallesi'nin içerisinden geçen derenin taşmasıyla birlikte mahalledeki ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar su taşkınlarını önlemek için ise seferber oldu. Vatandaşlar, el birliğiyle ev ve iş yerlerini koruma adına kaldırım taşlarından, deredeki su taşkınına set oluşturmak için çabaladı. Mahalle Muhtarı Halil Bayram ise bazı araç ve traktörlerin de selde sürüklediğini ve maddi hasarın büyük çapta olduğunu ifade etti.

Bursa'da sağanak ve dolu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi Haber
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi Haber
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir Haber
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Maçta 5. gol geldi, Gaziantep farkı 1'e indirdi
Maçta 5. gol geldi, Gaziantep farkı 1'e indirdi
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Reuters tüm dünyaya duyurdu! Çin koronavirüs aşısında insanlı deney aşamasına geçti
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
Komandolar, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılmak üzere sınır ötesine geçti
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Fransa'da 11 Temmuz'dan itibaren maçlara seyirci alınacak
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Kaçak pavyon baskınında 36 kişiye 113 bin lira ceza kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TV kanalı talimatı! 3 ülkenin ortaklığıyla İstanbul'da kurulacak
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Çatıdan düşen ve şahin sanılan yavru kuş, başka bir yırtıcı tür çıktı
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Halife Hafter Fahrettin Koca Mehmet Özhaseki
Magazin Lara Murat Boz Demet Evgar Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Nihat Özdemir
Daha Fazla Ateş Kadın Kavga Ankara
Şu an buradasınız: Bursa'da sağanak ve dolu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 22:59:13. #1.14#
title