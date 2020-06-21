Bursa'da sağanak ve dolu Bursa'da sağanak ve doluBURSA'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak ve dolu

BURSA'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı mahallelerde dolu da etkili oldu.

Bursa'nın İznik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle İznik Devlet Hastanesi önünden geçen İznik-Orhangazi yolu suyla doldu. Sel suları nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Bazı vatandaşlar sel sularını tahliye etmek için rögar kapaklarını açtı.

Öte yandan İznik'in bazı mahallelerinde de dolu yağışı görüldü. Kırsal Çiçekli, Sansarak ve Dereköy mahallelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarlalardaki ürünlerin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA