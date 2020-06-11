Bursa'da sağanak uyarısı
Bursa il genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
11.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:28
Bursa il genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Valilikten yapılan açıklamada, analiz ve değerlendirmelere göre bugün 11.00-22.00 saatlerinde il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi yağışların sebep olabileceği muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda da bulunuldu.
Kaynak: AA