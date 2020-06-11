Bursa'da sağanak uyarısı Bursa il genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Bursa il genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, analiz ve değerlendirmelere göre bugün 11.00-22.00 saatlerinde il genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği bildirildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu gibi yağışların sebep olabileceği muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda da bulunuldu.

Kaynak: AA