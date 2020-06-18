Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (5)
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Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (5)

KORKU DOLA ANLARI ANLATTI: DENİZDE BOĞULUR GİBİ HİSSETTİM Bursa'da sel sularına kapılan ve bir esnaf tarafından kurtarılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (5)
18.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 18.06.2020 18:40

KORKU DOLA ANLARI ANLATTI: DENİZDE BOĞULUR GİBİ HİSSETTİM 

Bursa'da sel sularına kapılan ve bir esnaf tarafından kurtarılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kahvecioğlu'nun 2 kaburgasının kırıldığı belirlendi. Hastanedeki yatağında konuşan Kahvecioğlu, "Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Birden bire sürüklendim. Kendimi denizde boğulur gibi hissettim. Çok kötüyüm. Çok ağrım var. Beni kurtaran vatandaştan bin kere Allah razı olsun. Beni bir dükkan sahibi kurtardı" dedi.

Muammer İRTEM/BURSA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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