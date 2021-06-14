BURSA'DA SAĞANAK, SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURSA'DA SAĞANAK, SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da etkili olan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

BURSA'da etkili olan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Bazı yollarda su birikintisi oluşurken, sağanağa sokakta yakalananlar ise zor anlar yaşadı.

Kent genelinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yağış nedeniyle kentteki bazı yollarda su birikintisi oluştu. Rögarların tıkanmasıyla birlikte bazı sokaklarda su birikintisi taşkınlara neden oldu. Sağanağa sokakta yakalananlar ise zor anlar yaşadı. BUSKİ ekipleri, tıkanan rögarları açmak için çalışmalara başladı.

BURSA'DA SAĞANAK, SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI
BURSA'DA SAĞANAK, SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI
BURSA'DA SAĞANAK, SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI
BURSA'DA SAĞANAK, SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Boris Johnson Angela Merkel Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Atilla Taş Tamer Levent Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BURSA'DA SAĞANAK, SABAH SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTTIRDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 10:51:38. #1.16#

title