Bursa'da sağanak nedeniyle taşan dere suları iş makinelerini sürükledi
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Bursa'da sağanak nedeniyle taşan dere suları iş makinelerini sürükledi

Bursa'da sağanak nedeniyle taşan dere suları iş makinelerini sürükledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | Güncel

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dere suları, tarım arazilerine ve bölgede bulunan iş makinelerine zarar verdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dere suları, tarım arazilerine ve bölgede bulunan iş makinelerine zarar verdi.

İlçenin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Yeşildere, sağanak nedeniyle taştı.

Taşkın sebebiyle bölgedeki tarım arazileri su altında kaldı, ağaçlar kökünden söküldü. Mahalledeki bazı evleri su bastı.???????

Karacabey-Çanakkale kara yolu da taşan sular nedeniyle araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Taşan sular iş makinelerini sürükledi

Taşkında bir çiftçiye ait traktör suda sürüklendi, bölgede bulunan iş makineleri de zarar gördü.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve itfaiye ekipleri, evlerdeki suyu tahliye etmeye çalıştı.

Ayrıca bölgeye çok sayıda AFAD, UMKE arama kurtarma ve itfaiye ile sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da sağanak nedeniyle taşan dere suları iş makinelerini sürükledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz

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