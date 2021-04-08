Sağanak nedeniyle kayan tır ulaşımın aksamasına neden oldu
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Sağanak nedeniyle kayan tır ulaşımın aksamasına neden oldu

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Bursa'da sağanak nedeniyle kayan tırın kapattığı, İnegöl-Yenişehir kara yolu 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Bursa'da sağanak nedeniyle kayan tırın kapattığı, İnegöl-Yenişehir kara yolu 5 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Cesur D. idaresindeki 47 AY 359 plakalı tır, İnegöl-Yenişehir kara yolu kırsal Boğazköy Mahallesi yakınlarında sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak tarlaya girdi.

Dorse kısmı yolda kalan tır, kara yolunun çift yönlü trafiğe kapanmasına neden oldu.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önemli aldı.

Uzun araç konvoyunun oluştuğu kara yolu, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından tırın kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle kayan tır ulaşımın aksamasına neden oldu
Sağanak nedeniyle kayan tır ulaşımın aksamasına neden oldu
Sağanak nedeniyle kayan tır ulaşımın aksamasına neden oldu
Sağanak nedeniyle kayan tır ulaşımın aksamasına neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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