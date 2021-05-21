Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı
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Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Musa Öztürk - Haberler | Güncel

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobile arkasından gelen cipin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen otomobile arkasından gelen cipin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi'den Bursa istikametine giden Mustafa Türkyılmaz (38) idaresindeki 16 VS 250 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.

Bu sırada arkasından gelen Cengiz Fidanlı (51) yönetimindeki 16 JJ 742 plakalı cip de devrilen otomobile çarptı.

Kazada, sürücüler ile Eylül Türkyılmaz (7) yaralandı. Yaralı baba ve kızı 122 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hafif yaralanan diğer aracın sürücüsü Cengiz Fidanlı ise ayakta tedavi edildi.

Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı
Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı
Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı
Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı
Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı
Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı
Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı
Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı
Sağanak nedeniyle devrilen otomobile cip çarptı: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Öztürk

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