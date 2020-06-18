Bursa'da sağanak nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı Bursa'da aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücülerin güçlükle ilerleyebildiği yollarda bazı araçlar mahsur kaldı.

Özellikle Tahtakale Mahallesi'nde bazı iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri ve vatandaşlar suyun tahliyesi için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak: AA