Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
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Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi (2)
Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: EKİPLERİMİZ EV VE İŞ YERLERİNİ TEMİZLİYORMudanya'nın Trilye semtinde etkili olan sağanağın neden olduğu sel ve su baskınları ile ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı.

BAŞKAN TÜRKYILMAZ: EKİPLERİMİZ EV VE İŞ YERLERİNİ TEMİZLİYOR

Mudanya'nın Trilye semtinde etkili olan sağanağın neden olduğu sel ve su baskınları ile ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Gereken incelemeleri arkadaşlarımız yaptı. Ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Su baskınından zarar gören ev ve iş yerleri temizleniyor. Kentlerin en büyük sorunu şehirlerdeki altyapıların yetersizliği. Trilye'de bunu acı şekilde yaşadık. Mahalleden geçen derenin üzerinin kapatılması yanlıştı. Su bir şekilde yolunu buluyor. Büyükşehir Belediyesini, altyapı sorunlarını gidermesi için göreve davet ediyorum" dedi.Ayrıca, sel ve su baskınında birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken bazı yollardaki parke taşlar hasar gördü.

İsmail Hakkı SEYMEN/MUDANYA (Bursa),


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen

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