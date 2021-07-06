BURSA'DA SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

BURSA'da kent merkezinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

BURSA'da kent merkezinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı logarlar taşarken, yollardaki su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kent genelinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu. Rögarların tıkanması nedeniyle taşkınlara neden oldu. Taşkın nedeniyle kent merkezindeki bir hastaneyi su bastı. Çalışanlar, suyu tahliye etmek için yoğun çaba sarf etti. Yollardaki su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Sağanakta işe gitmek için sokakta bulunan vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı