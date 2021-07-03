Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Haberler | Güncel

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Çaltılıkbük-Kestelek yolu sel nedeniyle trafiğe kapandı, bir evi de su bastı.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Mustafakemalpaşa ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Kestelek Mahallesi'nde sağanak nedeniyle oluşan selde, Çaltılıbük-Kestelek yolu trafiğe kapandı, Hacer Ünver'e ait ev de zarar gördü.Mahalle Muhtarı Kemal Doğru, "Son yıllarda böyle yağışa şahit olmadım bir anda çok şiddetli geldi, ormanlık alandan çamur akmaya başladı. Beraberinde parça odunlar mahalleye doğru sürüklendi. Bir evde maddi hasar var, can kaybı ve yaralanma olmaması bir nebze bizi teselli etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ ve itfaiye ekipleri bölgeye müdahale ederek zararın artmasını engelledi" dedi.


- Bursa
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan

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