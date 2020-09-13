Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
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Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

BURSA'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve öğleden sonra hızı artan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
13.09.2020 15:31 | Son Güncelleme: 13.09.2020 15:31

BURSA'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve öğleden sonra hızı artan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, 2 araç da kayganlaşan yolda kaza yaptı.

Hafta sonu sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, Bursa'da sabahın erken saatlerinden itibaren sağanak görülmeye başlandı. Öğle saatlerinin ardından aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Özellikle merkez ilçeler Osmangazi ve Nilüfer'de etkili olağan sağanak, birçok vatandaşı da hazırlıksız yakaladı. Osmangazi ilçesine bağlı Dikkaldırım Mahallesi'nde bir evi basan sular vatandaş tarafından kovalar ile boşaltılırken, bazı vatandaşlar da kapılarının önüne setler kurarak önlem aldı.Sağanak nedeniyle kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Atıcılar Mahallesi'nde bir ticari araç ile bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Polis ekipleri ise, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Kaynak: DHA

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