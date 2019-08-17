Bursa'da sağanak hayatı felç etti, hortum panik yaşattı (2)
MUSTAFAKEMALPAŞA'DA YOLLAR GÖL OLDUBursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde de şiddetli yağmur etkili oldu.
17.08.2019 17:24
MUSTAFAKEMALPAŞA'DA YOLLAR GÖL OLDU
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde de şiddetli yağmur etkili oldu. Yaklaşık 45 dakika süren yağışta yollar, göle döndü. Saadettin Sarcan Caddesi, sular altında kaldı. Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bölgeye BUSKİ ekipleri sevk edildi.
Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),
Kaynak: DHA