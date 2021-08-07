BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

SAĞANAĞIN VURDUĞU MAHALLELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası 70'e yakın ev ve iş yerini su basan Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki mahalleler, dronla havadan görüntülendi.