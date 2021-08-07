BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
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BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞANAĞIN VURDUĞU MAHALLELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası 70'e yakın ev ve iş yerini su basan Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki mahalleler, dronla havadan görüntülendi.

SAĞANAĞIN VURDUĞU MAHALLELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası 70'e yakın ev ve iş yerini su basan Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki mahalleler, dronla havadan görüntülendi. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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