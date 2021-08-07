BURSA'DA SAĞANAK; EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
SAĞANAĞIN VURDUĞU MAHALLELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası 70'e yakın ev ve iş yerini su basan Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki mahalleler, dronla havadan görüntülendi.
SAĞANAĞIN VURDUĞU MAHALLELER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası 70'e yakın ev ve iş yerini su basan Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki mahalleler, dronla havadan görüntülendi. Ekiplerin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı