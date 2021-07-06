Bursa'da sağanak etkili oldu
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Bursa'da sağanak etkili oldu

Bursa'da sağanak etkili oldu
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağış nedeniyle Kent Meydanı, İstanbul Caddesi ve Ankara Yolu Caddesi'nde trafik yoğunluğu görülürken yollardaki su birikintileri sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi. Bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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