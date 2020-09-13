Bursa'da sağanak etkili oldu
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Bursa'da sağanak etkili oldu

Bursa'da aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da sağanak etkili oldu
13.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:18

Bursa'da aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde başlayan sağanağın ardından bazı iş yerleri ile evleri su bastı.

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yaklaşık yarım saat süren şiddetli yağış, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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