Bursa'da sağanak etkili oldu
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Bursa'da sağanak etkili oldu

Bursa'da sağanak etkili olduBURSA'da, akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

03.06.2020 23:19 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:23

Bursa'da sağanak etkili oldu

BURSA'da, akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar da yağmura hazırlıksız yakalandı. Bursa'da, metrakereye 30 kilo yağış düştüğü ve gece boyunca sağanağın devam edeceğini bildirildi.

Bursa'da sağanak etkili oldu

Kaynak: DHA

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