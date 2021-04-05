BURSA SULAR ALTINA KALAN ARAZİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (6)Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Akçasu Deresi'nin taşmasıyla tarım arazileri ve kırsal Şipali Mahallesi yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü sular altında kaldı.

Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (6)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Akçasu Deresi'nin taşmasıyla tarım arazileri ve kırsal Şipali Mahallesi yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü sular altında kaldı. Bölgede bulunan 2 fabrika ve bir çiftlik evini de su bastı. Tarım arazileri, yol ve su basan fabrika dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı