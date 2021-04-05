BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
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BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (5)Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Akçasu Deresi, sağanak nedeniyle taştı.

Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (5)

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Akçasu Deresi, sağanak nedeniyle taştı. Derenin çevresinde bulunan yaklaşık 100 dönümlük araziler, sular altında kaldı. Belediye ekipleri, iş makineleri yardımıyla derenin dibinde temizlik çalışmasına başladı. Tarlası su altına kalan Nihat Bozduman, 'Hiç böyle olmazdı. Bugüne mahsus böyle bir şey yaşandı. Afetle karşılaştık. Aniden sel geldi. Hayvanlar için tarlama ot ekmiştim. 2 saat öncesine kadar burada hiçbir şey yoktu. Aniden selle karşılaştık. Tarlalarımız su altında. Ne olacağını bilemiyorum' dedi.

BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI
BURSA'DA SAĞANAK; TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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