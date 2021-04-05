Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (4)

KANALİZASYON BORUSU TIKANDI, EVİ SU BASTIBursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kıran Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle kanalizasyonun borusu tıkandı.

KANALİZASYON BORUSU TIKANDI, EVİ SU BASTI

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kıran Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle kanalizasyonun borusu tıkandı. Mahalledeki sokak, kısa sürede göle dönerken, evi de su bastı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bursa Su ve Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla sorunu giderdi. Su basan evdeki eşyalar ise hasar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ