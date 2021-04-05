BURSA'DA SAĞANAK; KÖPRÜ YIKILDI, AĞAÇ DEVRİLDİ

Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (3)Bursa'da, dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağmurun etkisi, sabaha karşı arttı.

Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (3)

Bursa'da, dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağmurun etkisi, sabaha karşı arttı. Yıldırım, İnegöl, Kestel, Yenişehir ve Osmangazi'deki dere ve sulama kanalları taşma noktasına geldi. Kestel ilçesindeki Gölbaşı Göleti yolundaki bir köprü ise şiddetli akıntı nedeniyle çöktü. Derekızık mevkisinde de dere yatağındaki bir ağaç devrildi. İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu tarlalar sular altında kaldı. Belediye ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı