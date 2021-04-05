Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (2)
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Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (2)

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel
Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (2)

KALBURT DERESİ TAŞTI, SULAR FABRİKA DUVARINA DAYANDIBursa'da, dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağmurun etkisi, sabaha karşı arttı.

KALBURT DERESİ TAŞTI, SULAR FABRİKA DUVARINA DAYANDI

Bursa'da, dün akşamdan beri etkili olan şiddetli yağmurun etkisi, sabaha karşı arttı. İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi derelerinin ardından Kalburt Deresi de taştı. Taşkın suları, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların duvarına kadar dayandı. Yetkililer, mahalleliyi uyararak, dikkatli olmalarını istedi. İnegöl'de sağanak, aralıklarla sürüyor.


Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (2)
Bursa'da sağanak; dereler taşma noktasına geldi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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