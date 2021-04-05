BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ
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BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da etkili olan sağanak, Cerrah ve Çeltikçi derelerini taşma noktasına getirdi.

BURSA'da etkili olan sağanak, Cerrah ve Çeltikçi derelerini taşma noktasına getirdi. Belediye ekipleri, derelerde çalışma başlattı.

Kentte, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, sabaha karşı etkisini arttırdı. İnegöl ilçesindeki Cerrah ve Çeltikçi dereleri, taşma noktasına geldi. Bazı tarlalar ise sular altında kaldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (BUSKİ) ekipleri, yüksek debili akan derede çalışmalara başladı. Bölgede yaşayanlar derenin taşma riskine karşı uyarıldı.

BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ
BURSA'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞMA NOKTASINA GELDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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