Bursa'da Sağanak

Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

İlçe merkezinde yaklaşık bir saat etkili olan sağanağın ardından bazı iş yeri ve evlerin alt katları ile İnegöl Mobilya Sanayi Bölgesi'ndeki bazı fabrika ve alt geçitleri su bastı. Bazı araçlar ise su altında kaldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına müdahale etti.



İş yeri sahipleri, mobilya parçalarıyla setler yaparak su baskınını önlemeye çalıştı. Bazı çalışanlar da kovalarla suları tahliye etti.

Sağanak nedeniyle birçok iş yerinde hasar oluştu.