Bursa'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 1'i kadın 4 kişi gözaltında
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Bursa'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 1'i kadın 4 kişi gözaltında

Bursa'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 1'i kadın 4 kişi gözaltında
15.07.2020 16:04 | Son Güncelleme: 15.07.2020 16:08

Bursa'da DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 1'i kadın 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a yönelik operasyonda örgütle ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Suriye'de DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve çeşitli silahlı eylemlere katıldıkları ve yasadışı yollardan ülkeye giriş yaparak Bursa'ya gelen terör örgütü üyelerinin Yıldırım ve Gürsu ilçelerinde bulunduğunu belirledi. 2 farklı ilçede 3 farklı adrese eş zamanlı olarak şafak vakti yapılan operasyonlarda M.A., İ.H., S.N. ve M.K. isimli 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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