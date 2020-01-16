16.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:21

Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu (2)

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 710 gram metamfetamin, 140 gram bonzai 20 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek ile uyuşturucu madde kullanmak için oluşturulmuş düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen 25 şüheliden 19'u işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu