Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu (2)
25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIBursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
16.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:49
25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 710 gram metamfetamin, 140 gram bonzai 20 gram esrar, 3 hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 72 fişek ile uyuşturucu madde kullanmak için oluşturulmuş düzenek ele geçirildi.Gözaltına alınarak emniyete götürülen 25 şüheliden 19'u, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA