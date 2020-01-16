Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu (2)
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Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu (2)

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIBursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

16.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:49
Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu (2)

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

'da 'nce saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 710 gram metamfetamin, 140 gram bonzai 20 gram esrar, 3 hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 72 fişek ile uyuşturucu madde kullanmak için oluşturulmuş düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 25 şüheliden 19'u, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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