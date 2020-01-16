Bursa'da şafak vakti 700 polisle uyuşturucu operasyonu (2)

16.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:49

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 710 gram metamfetamin, 140 gram bonzai 20 gram esrar, 3 hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 72 fişek ile uyuşturucu madde kullanmak için oluşturulmuş düzenek ele geçirildi.

Kaynak: DHA

Gözaltına alınarak emniyete götürülen 25 şüheliden 19'u, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.