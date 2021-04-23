Bursa'da sade 23 Nisan kutlaması
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Bursa'da sade 23 Nisan kutlaması

İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR - Haberler | Güncel

Bursa'da sade 23 Nisan kutlaması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Bursa'da sade törenlerle kutlandı.

Bursa'da sade 23 Nisan kutlaması

BURSA - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Bursa'da sade törenlerle kutlandı.

Heykel Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önündeki törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilen törene Sabahattin Dülger'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve daire amirleri, belediye başkanları ve kurum amirleri de yer aldı.

Türkiye'nin içinde bulunduğu hassasiyeti hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, "Bugün millet iradesinin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılını kutlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Hepimizin, tüm çocukların bayramı kutlu olsun. Bu hayatta insana dair güzel olan ne varsa bir çocukta saklıdır. Sevgi dolu bir kalp, geleceğe umutla bakan ışıl ışıl gözler, meraklı bir dimağ. Çocuk bugünün anlamı, geleceğin güvencesidir. Bir millet için kıymeti paha biçilemeyecek Ulusal Egemenlik Bayramına, kıymeti paha biçilemez çocukların ilham olması elbette tesadüf değildir. Nasıl ki bir çocuk her durumda içimizi umutla dolduruyorsa, 23 Nisan 1920 tarihide Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda birlik ve beraberlik içinde kenetlenen aziz milletimiz için büyük bir umut kaynağı olmuştur" dedi.

Pandemi dolayısıyla buruk bir heyecan yaşandığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Dülger, "Milletimize katkı sağlamaktan onur duyan, tarihimizi bilen, değerlerimize, kültürümüze sahip çıkan yetişkinler olarak görmek en büyük amacımızdır. Onlara temiz bir gelecek bırakabilmek için var gücümüzle çalıştığımıza ve çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Hayatın en büyük öğretmen olarak bizlere pek çok şeyi yeniden öğrettiği bu günlerde bayram sevincimizin ve heyecanımızın hiç eksilmeden sürmesini, birlik ve beraberlik içinde kutlayacağımız nice bayramlara sağlıkla kavuşmamızı yürekten temenni ediyorum. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Bursa'da sade 23 Nisan kutlaması
Bursa'da sade 23 Nisan kutlaması
Bursa'da sade 23 Nisan kutlaması
Bursa'da sade 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAMUR

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