Bursa'da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı
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Bursa'da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı

11.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:53
Bursa'da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı

Bursa'da bir dükkandaki sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da bir dükkandaki sadaka kutusunu çalan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Adliyeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz gün İznik ilçesinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yeri sahiplerinin bir anlık boşluğundan faydalanan hırsız dükkanı açık bırakılan kapısından içeri girerek kolaçan etti. Etrafta kimsenin olmadığını gören şüpheli tezgahın üzerinde duran sadaka kutusunu da alarak kayıplara karıştı.

Durumu fark eden iş yeri sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. - BURSA

Bursa'da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı
Bursa'da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı
Bursa'da sadaka kutusunu çalan zanlı güvenlik kameralarına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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