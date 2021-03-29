Bursa'da sadaka kutusundan para çalan şüpheliyi caminin imamı yakaladı

Bursa'nın İznik ilçesinde, sadaka kutusundan para çalan şüpheliyi yakalayan caminin imamı, zanlıyı polise teslim etti.

Bursa'nın İznik ilçesinde, sadaka kutusundan para çalan şüpheliyi yakalayan caminin imamı, zanlıyı polise teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde bulunan Mahmut Çelebi Camisi'ne gelen N.K. (59), camideki yardım kutusunda bulunan 170 lirayı çalarak uzaklaştı.

Olayı fark eden caminin imamı Cumali Bektemur, peşinden koştuğu şüpheliyi bir otobüs durağında yakaladı.

Bektemur, şüpheliyi İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Bir iş yerinden çini vazo da çaldığı belirlenen zanlının üst aramasında 13 bin 500 lira ele geçirildi.

Kardeşinin kimliğini kullandığı tespit edilen şüphelinin 20'nin üzerinde sabıkası olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Bektemur'un N.K'yi yakalayıp karakola götürdüğü anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Poyraz