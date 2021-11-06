Bursa'da sabah saatlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haberler
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Bursa'da sabah saatlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Haberler | Güncel

Bursa'da sabah saatlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu Bursa'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

BURSA (İHA) - Bursa'da sabah saatlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

BURSA - Bursa'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'da sabah saatlerinde şehrin neredeyse tamamını saran sis, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı. Gemlik ilçesi Kumsaz Bölgesi'nde etkili olan sis, bulutların üstüne çıkınca ise görülmeye değer manzaralar çıktı. Vatandaşlar bu doğa olayını kayıt altına almak için bol bol fotoğraf çekti. Yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ise sis nedeniyle görüş mesafesini düştüğünü belirterek ve görsel şölene şahitlik ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Bursa'da sabah saatlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bursa'da sabah saatlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Bursa'da sabah saatlerinde oluşan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - Son Dakika Haberleri
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