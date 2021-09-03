Bursa'da rüzgar minareyi beşik gibi böyle salladı

Bursa'da rüzgar minareyi beşik gibi böyle salladı Bursa'da aralıklarla esen rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Bursa'da rüzgar minareyi beşik gibi böyle salladı

BURSA - Bursa'da aralıklarla esen rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İnşaat halindeki bir caminin minaresinin beşik gibi sallanması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da aralıklarla şiddetini artıran rüzgar yüksek ve açık kesimlerde etkili oldu. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Demirci Mahallesinde inşaat halindeki caminin minaresini görenlerin yüreği ağızlarına geldi. Beşik gibi sallanan minare saniye saniye vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı