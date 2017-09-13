Bursa'da Römorktan Düşen Tarım İşçisi Öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde traktörün römorkundan düşen tarım işçisi yaşamını yitirdi.



M.A'nın (26) kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen traktörün römorkundaki tarım işçisi Mahbube Aran (57), Orta Sarıbey Mahallesi'nde kapağın açılması sonucu düştü.



Ağır yaralanan Aran, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Karacabey Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Aran'ın mayıs ayında Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak ilçeye geldiği öğrenildi.