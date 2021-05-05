Bursa'da Roman vatandaşlar, Suriye'de intihar eden asker için eylem yaptı

BURSA'nın İznik ilçesinde Roman vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde askerlik yaptığı sırada 29 Nisan perşembe günü intihar eden Caner Sarmaşık'ın şehit sayılması için eylem yaptı.

BURSA'nın İznik ilçesinde Roman vatandaşlar, Suriye'nin İdlib kentinde askerlik yaptığı sırada 29 Nisan perşembe günü intihar eden Caner Sarmaşık'ın şehit sayılması için eylem yaptı. Türk bayrağı ile yürüyüş yapmak isteyen Roman vatandaşlar, polisin pandemi nedeniyle yaptığı uyarının ardından dağıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde askerlik yaptığı sırada intihar eden Piyade Er Caner Sarmaşık'ın ölümüyle ilgili Bursa'nın İznik ilçesinde Roman vatandaşlar eylem yapıldı. CHP'li Roman Milletvekili Özcan Purçu'nun yanı sıra Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tangel ve ailenin Caner Sarmaşık'ın ölümünün şüpheli olduğu yönündeki açıklamalarına dikkat çeken yaklaşık 50 dolayında Roman vatandaşı, ellerinde Türk bayrağı ile yürüyüş yapmak istedi. Tekbir getirip, slogan atan kalabalık Sarmaşık'ın şehit sayılmasını istedi. Kalabalık, polisin pandemi nedeniyle dağılmaları konusunda uyarılarının ardından olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şenol POYRAZ