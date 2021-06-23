Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmet verecek
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Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmet verecek

Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmet verecek
Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca - Haberler | Kültür Sanat

Bursa'da 19'uncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı mimarisiyle inşa edilen bir bina, Bursa Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği restorasyonun ardından Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi olarak hizmete açıldı.

Bursa'da 19'uncu yüzyılın ilk yarısında Osmanlı mimarisiyle inşa edilen bir bina, Bursa Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği restorasyonun ardından Hüsnü Züber Evi Muradiye Gençlik Merkezi olarak hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muradiye Külliyesi'nin yakınında bulunan tarihi bina, önceleri devlet misafirhanesi ve Rus konsolosluğu olarak kullanıldı.

1877'de konuta dönüştürülen, emekli harita mühendisi yarbay ve dağlama sanatçısı merhum Hüsnü Züber tarafından satın alınan yapı, restorasyonun ardından 1992'de müze eve çevrildi. Züber, yakma dağlama tekniğiyle yaptığı ağaç kaşıklardan oluşan geniş koleksiyonunu sergilediği ve aynı zamanda yaşadığı müze evi 1994'te Bursa Büyükşehir Belediyesine bağışladı.

Tarihi binayı ilk günkü ihtişamına kavuşturmak amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Gençlik merkezinin açılışında konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Muradiyeli gençlerimiz tarih kokan bu binada ders çalışma imkanı bulacak, gün gelecek seminerlerle ihtiyaç hissettikleri alanlarda eksikliklerini tamamlayacak." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sinema ve seminer salonları, ücretsiz internet hizmeti ve atölye çalışmalarının yapılacağı farklı ortamları ile çocuklara, gençlere hizmet verecek bir eser ortaya çıkardıklarını vurguladı.

Projeye katkıları bulunan İçmimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Nur Gül Arslan'a teşekkür plaketi verilmesinin ardından Vali Canbolat ve beraberindekiler binayı gezdi.

Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmet verecek
Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmet verecek
Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmet verecek
Bursa'da restore edilen 2 asırlık bina gençlik merkezi olarak hizmet verecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca

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