Restorasyonu tamamlanan Türk İslam Eserleri Müzesi açıldı
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Restorasyonu tamamlanan Türk İslam Eserleri Müzesi açıldı

24.12.2020 20:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:56

Bursa'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Türk İslam Eserleri Müzesi açıldı.

Bursa'da restorasyon çalışmaları tamamlanan Türk İslam Eserleri Müzesi açıldı.

Merkez Yıldırım ilçesindeki müzenin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle bağlanarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala ve Hakan Çavuşoğlu da katıldı.

Tunceli Müzesi ile Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi'nin de açılışı eş zamanlı yapıldı.

Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi

İlk Osmanlı medreselerinden olan ve 1414-1424 yıllarında yapıldığı bilinen Yeşil Medrese'de yer alan Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan Selçuklu, beylik ve Osmanlı dönemlerine ait çini ve seramik eserler ile ahşap, oyma ve kakma figürlere ev sahipliği yapıyor.

Türk maden sanatından örneklerin bulunduğu müzede, tombak ve diğer metal eserler ile Selçuklu ve Osmanlı sikkeleri, geleneksel Türk el işleri ve giysileri sergileniyor.

Restorasyonu tamamlanan Türk İslam Eserleri Müzesi açıldı
Restorasyonu tamamlanan Türk İslam Eserleri Müzesi açıldı
Restorasyonu tamamlanan Türk İslam Eserleri Müzesi açıldı
Restorasyonu tamamlanan Türk İslam Eserleri Müzesi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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