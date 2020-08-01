Bursa'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Büyükkumla Mahallesi'ndeki restoranda, iddiaya göre işletmeciler ile bazı müşteriler arasında kavga çıktı.

Silah kullanılan kavgada Osman Gürle yaşamını yitirdi, yaralanan G.G. ve A.M. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşletmede çalışan bir kişinin gözaltına alındığı olayda, bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.

Kaynak: AA