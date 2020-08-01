Bursa'da restoran çalışanları ile müşteriler arası kavga: 1 ölü, 2 yaralı Bursa'da restoran çalışanları ile müşteriler arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Bursa'da restoran çalışanları ile müşteriler arasından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Olay, Gemlik ilçesine bağlı Büyük Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı bir restoranda işletme çalışanları ile müşteriler arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonrası restoranda bulunan Osman Gürle ile G.G. ve A.M. tabanca ile vurularak kanlar içerisinde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden sağlık ekipleri Osman Gürle'nin (30) hayatını kaybettiğini belirledi. G.G. ve A.M. ise ambulansla önce Gemlik Devlet Hastanesine, ardından Bursa'ya sevk edildi.

Olayın yaşandığı yerde jandarma ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Osman Gürle'nin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cinayetle ilgili işletme çalışanı bir kişi gözaltına alınırken, bir kişinin arandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA