Bursa'da rehabilitasyon merkezindeki silahlı saldırıda ölen baba ve oğlu defnedildi Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki rehabilitasyon merkezindeki silahlı saldırıda ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki rehabilitasyon merkezindeki silahlı saldırıda ölen baba ve oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

Ramazan A'nın, dün Yunusemre Mahallesi 2. Kasapoğlu Sokak'taki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine giderek pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu hayatını kaybeden iş yeri sahibi Enes Malik Güloğlu ve babası Musa Güloğlu'nun cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı.

Musa Güloğlu ve Enes Malik Güloğlu'nun cenazeleri, Nilüfer ilçesindeki Barla Camisi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

Olay

Ramazan A, dün Yunusemre Mahallesi 2. Kasapoğlu Sokak'taki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine giderek pompalı tüfekle ateş etmiş, göğsünden vurulan iş yeri sahibi Enes Malik Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Saldırıda başından ve boynundan yaralanan baba Musa Güloğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, temizlik görevlisi Aysel Y. ise kolundan yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçarak Osmangazi ilçesindeki evine giden saldırgan, eşi Gülsüm A'yı da karnından bıçakla yaralamış, daha sonra Tabakhane bölgesindeki bir hurda deposundaki barakada yaşamına son vermişti.

Kaynak: AA