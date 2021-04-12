RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
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RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu.

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BURSA'da, ramazan öncesi çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluştu.

Bursa'da, yarın başlayacak olan ramazan öncesi temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Tarihi Kayhan Çarşısı'na akın edenler, zaman zaman koronavirüs ve sosyal mesafeyi hiçe saydı. Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala alışverişlerini tamamlamak isteyenler, tarihi çarşıdaki pazar ve kent merkezindeki marketlere akın etti. Tedbir amaçlı devriye gezen polis ekipleri, toplu halde duran kalabalığı uyararak, maske ve mesafe kuralına uyulması gerekliliğini hatırlattı.

KASAP ÖNÜNDE KUYRUK

Kent merkezindeki bir kasap önünde ise et almak isteyen, kuyruk oluşturdu. Ramazan öncesi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya çıktığını belirten Ramazan Oruçoğlu, Et almak için dışarı çıktık. Akşam sahura kalkacağız. İhtiyaçlarımızı gidermek için dışarı çıktık. Şu anda biraz sosyal mesafemiz eksik ama genelde kurallara uyuluyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler kalabalık oluşturmuş ama mecburi olduğu için yapılıyor dedi.

'SON GÜN YOĞUNLUĞU'

Alışverişlerin son güne bırakıldığı için çarşıda yoğunluk oluştuğunu belirten Köksal Dikduran ise, Yarın ramazan başlıyor. Onun için ramazan alışverişine çıktık. 15-20 dakikadır sıra bekliyoruz. Dışarıda çok kalabalık var. Önlem alınması lazım. Pandemi bu yüzden artıyor. Bizlerde de hata var. Bugüne neden bıraktık ki alışverişi Alışverişi son güne bırakınca bu şekilde kalabalık oluyor. Çarşı, metro, aklınıza gelen her yer kalabalık. Vatandaşımız biraz duyarsız. Son güne bırakmamamız lazım ifadelerini kullandı.

RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK
RAMAZAN ÖNCESİ ÇARŞI VE PAZARLARDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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