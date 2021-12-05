Bursa'da radyoloji uzmanı trafik kazasında hayatını kaybetti

KESTEL, BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Hıdır Dokumacı (41) idaresindeki 16 APD 858 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolunun Ümitalan mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 AFK 248 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Muhammed Hıdır Dokumacı ile aynı araçta bulunan Dilek Şen Dokumacı (38) ve Talha Dokumacı (14), Nesrin Ceylan (30), Emine Gaye (16), Elif (60) ve Muhammed Samet Doğan (17) otomobilde sıkışarak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Dilek Şen Dokumacı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'nın, Bursa Şehir Hastanesinde radyoloji uzmanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri

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