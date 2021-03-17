Bursa'da radyo programcısını öldüren zanlı tutuklandı
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Bursa'da radyo programcısını öldüren zanlı tutuklandı

17.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:06
Bursa'da radyo programcısını öldüren zanlı tutuklandı

Bursa'da radyo programcısı Hazım Özsu'yu (55) öldürdüğü iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.N. (45), nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bursa'da radyo programcısı Hazım Özsu'yu (55) öldürdüğü iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.N. (45), nöbetçi mahkemece tutuklandı.

9 Mart akşamı kapüşonlu ve siyah maskeli bir kişi, yerel radyoda program yapan Hazım Özsu'nun Altınova Mahallesi'ndeki evinin zilini çalmış, kapıyı açan Özsu'ya tabancayla ateş ederek kaçmıştı. 112 Acil Servis ekibince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özsu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 322 güvenlik kamerasına ait binlerce saatlik görüntüleri inceledikten sonra katil zanlısı H.N'yi 6 gün sonra gözaltına almıştı. Zanlının ilk ifadesinde, dinleyicisi olduğu Özsu'nun programda kullandığı bazı ifadeleri beğenmediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenilmişti.

Geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne gönderildi. - BURSA

Bursa'da radyo programcısını öldüren zanlı tutuklandı
Bursa'da radyo programcısını öldüren zanlı tutuklandı
Bursa'da radyo programcısını öldüren zanlı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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