Bursa'da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı güvenlik kamerasına yansıdı
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Bursa'da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı güvenlik kamerasına yansıdı

15.03.2021 18:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:51
Bursa'da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'da radyo programcısı Hazım Özsu (57) evinin önünde maskeli bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da radyo programcısı Hazım Özsu (57) evinin önünde maskeli bir şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Özsu'yu öldüren katil zanlısının kaçma anları sokakta bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. Cinayet Masası dedektifleri kimliğini belirledikleri zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Olay 9 Mart gecesi Altınova Mahallesi Yolgör Sokakta meydana geldi. Radyo programcılığı yapan Hazım Özsu, akşam saatlerinde bir kişi tarafından evinin önünde tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir kişi, radyo programcısı Hazım Özsu'nun yalnız yaşadığı evin önüne gelip zile bastı. Özsu'nun sokak kapısına inmesiyle kimliği belirsiz şüpheli, belinden çıkardığı tabanca ile Özsu'nun göğsüne ateş edip, olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli şahsın sokağa birçok kez girip çıktığı ve keşif yaptığı görülürken, olay sonrası suç aletini beline koyduğu anlar ile kaçma anı kaydedildi. Komşuları tarafından kanlar içerisinde yere yığıldığı görülen ve ağır yaralandığı öğrenilen Özsü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hazım Özsu'nun yalnız yaşadığı ve bir radyo kanalında program sunduğu belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, kimliği belirlenen şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Bursa'da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da radyo programcısını öldüren maskeli zanlı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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